سيميوني يُعلن تشكيل أتليتكو مدريد لمواجهة لاس بالماس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب الإسباني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة ضد لاس بالماس، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمي: أوبلاك

الدفاع: رينيلدو، خيمينيز، سافيتش

خط الوسط: كوكي، مولينا، لينو، ساؤول، بابلو باريوس

الهجوم: كوريا، لورينتي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء أتلتيكو مدريد امام لاس بالماس، كل من أنطوان جريزمان وماريو هيرموسو ودي بول وممفيس ديباي، فيما يغيب ألفارو موراتا عن الروخي بلانكوس اليوم بسبب الإصابة.