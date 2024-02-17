الإسماعيلي 2014 يتوج ببطولة دوري المنطقة بعد الفوز على القناة

ياسر رشاد - القاهرة - حصد فريق الإسماعيلى مواليد 2014 لقب دوري المنطقة وذلك بعد الفوز على القناة بهدفين مقابل هدف فى المباراة الختامية التى جمعت الفريقين ظهر اليوم على أحد ملاعب المحافظة ،وذلك ضمن منافسات مسابقة دوري بطولة المنطقة.

أحرز ثنائية شباب الدراويش مصطفى عزت وأحمد بدوى ليتوج الفريق بلقب البطولة.

يقود الفريق جهاز فني ضم ..

محمد الوحش.. مدير فني

محمود أنور ..مدرب عام

هانى أبوالفتوح ..مدرب حراس مرمى

محمود موسى ..علاج طبيعى

محمد علاء ..إداري.

اللقاء شهد حضور أسامة السيد رئيس منطقة الإسماعيلية لكرة القدم وناصر مدبولى مدير لجنة المسابقات وطارق الوحش رئيس قطاع البراعم بالنادي وأحمد الناغية مدير إدارى القطاع