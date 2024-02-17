بعد مواجهة شباب بلوزداد.. موديست غاضب من لاعبي الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعرب الفرنسي موديست، مهاجم فريق الكرة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حزنه عقب مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، والتي أقيمت مساء الجمعة في دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بالتعادل السلبي.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر مقرب من المهاجم الفرنسي قوله إن أن سبب حزنه هو عدم صناعة لاعبي الأهلي لأي فرص له طوال فترة مشاركته في المباراة، ما يتسبب في ظهوره بمستوى سيء أمام الجماهير.

وأضاف المصدر أن موديست موديست طلب من المدير الفني للفريق، مارسيل كولر، أن يسهم زملاؤه في صناعة كرات عرضية له طوال أحداث اللقاء لمساعدته على التهديف، واستغلال قدراته في اقتناص الكرات الرأسية، لكن هذا لم يحدث خلال مشاركته في اللقاء.

وتعادل الأهلي مع فريق شباب بلوزداد الجزائري بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، على أرضية ستاد 5 جويلية في الجزائر.

وأصبح ترتيب مجموعة الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

1- الأهلي 6 نقاط

2- شباب بلوزداد الجزائري 5 نقاط

3- يانج أفريكانز التنزاني 5 نقاط

4- ميدياما الغاني 4 نقاط