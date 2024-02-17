يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمباراة الاتحاد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الاتحاد السكندري في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويستضيف بيراميدز نظيره الاتحاد في السابعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ١٣ من بطولة الدوري.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة - أحمد توفيق - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل

في خط الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي - فيستون ماييلي