تطورات جديدة في ملف إصابة أليو ديانج وغيابه عن الاهلي

كشف الإعلامي أمير هشام، عن آخر تطورات الإصابة التي تعرض لها المالي أليو ديانج، نجم وسط النادي الاهلي، على مستوى الركبة.

ويعاني ديانج من إصابة في غضروف الركبة، وسيخضع لعملية جراحية، يغيب على إثرها عن النادي الاهلي لفترة، سيتم تحديدها.

وقال الإعلامي أمير هشام في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني “بلس 90″، إن الاهلي استقر على إجراء جراحة لـ ديانج، في الغضروف.

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وأوضح أن لاعب وسط منتخب مالي، سوف يخضع لجراحة في الغضروف وتم التواصل مع الطبيب النمساوي كريستيان فليك.

وأشار إلى أنه سيتم تحديد مدة غياب ديانج عن الاهلي، بعد إجراء الجراحة مع الطبيب النمساوي.

ويستعد الاهلي للمواجهة المرتقبة أمام ميدياما الغاني، في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وستقام مباراة المارد الأحمر ضد الفريق الغاني، يوم الجمعة المقبل الموافق 23 فبراير، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.