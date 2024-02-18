حسن شحاتة : لم أحزن من متعب طوال تاريخي التدريبي وهذا الجيل يستحق الكثير

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حسن شحاتة أن عماد متعب لاعب كبير ولم يكن يغضبه مؤكدا أن متعب وعمرو زكي وحسني عبد ربه وأحمد فتحي كلهم كانوا معه منذ منتخب الناشئين وأنه علي مدار تاريخه مع المنتخب لم يحزن من متعب أو حسني عبد ربه أو عمرو زكي لانهم لم يقصروا في حق المنتخب أو في حق أنفسهم

وأضاف حسن شحاتة في مداخلة هاتفية عبر برنامج dmc : أنه كان في أحد المرات كان يريد أن يجلس حسني عبد ربه وعماد متعب علي دكة البدلاء رغم أنهم من العناصر الاساسية في المنتخب .

وواصل المدير الفني السابق لمنتخب مصر أنه ليس مختفي ولم يبتعد عن التدريب ولكن العروض التي تاتي له من الاندية لو وافق عليها سيتم ارهاقه علي الفاضي ولكن لو كان هناك عرض من منتخب فهو سيوافق علي الفور .

واختتم تصريحاته أن كل هذا الجيل يستحقالتحية والتقدير سواء متعب والصقر أوي لاعب من هذا الجيل لانهم قدموا الكثير للكرة المصرية