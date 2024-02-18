"كفاية أرجوك".. ميدو يوجه رسالة نارية لمرتضى منصور: الزملكاوية تعبوا

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، رسالة قوية لمرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض السابق.

وكتب أحمد حسام ميدو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "X": رسالتي للمستشار مرتضى منصور أرجوك لو بتحب ⁧‫الزمالك‬⁩ سيب النادي مستقر وبلاش قضايا ومحاكم كفاية اللي حصل للنادي".

أكمل: "احنا كلنا لما صدقنا نتنفس، سيبونا نعيش مناخ صحي للمنافسة، الزملكاوية تعبوا من الصراعات، كفاية أرجوك كفاية".

وكان مرتضى منصور، رحل عن الزمالك خلال الفترة الماضية، بعد عزله بسبب تنفيذ حكم الحبس لمدة شهر لسب رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

جدير بالذكر، أن محكمة النقض، قضت بإلغاء حكم حبس مرتضى منصور 6 أشهر والغرامة في سب وقذف "لمياء خيري"، بعد أن ترافع أمام المحكمة بنفسه، وذلك عقب تصالحه مع الموظفة في قضاياه الثلاثة.

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