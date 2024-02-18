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مرموش يسجل 9 أهدافه في الدوري الألماني لهذا الموسم

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ياسر رشاد - القاهرة - افتتح الدولي عمر مرموش لاعب فرانكفورت التسجيل أمام فرايبورج على ملعب شوارزوالد ستاديون في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الألماني.

أحرز عمر مرموش الهدف الأول لصالح فرانكفورت في الدقيقة 27، ليفتتح التسجيل لفريقه قبل أن يرد ريتسو دوان بتسجيل هدف التعادل لفرايبورج.

 قبل أن يرد كناف بهدف التقدم مجددا لصالح فرانكفورت في الدقيقة  35 بصناعة "مرموش"، بعدها سجل جريفو لاعب فريبورج هدف التعادل لفرايبروج في الدقيقة 45.

بهذا الهدف رفع مرموش رصيده التهديفي إلى 9 أهداف في مسابقة الدوري الألماني ليتواجد في المركز الثامن.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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