للمشاركة في هذه البطولة.. جوميز يرفض انضمام موتيابا لمنتخب بلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - رفض البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، مشاركة الأوغندي ترافيس موتيابا مع منتخب بلاده في الفترة المقبلة.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن منتخب أوغندا أرسل خطابا لنادي الزمالك، يطالب فيه استدعاء ترافيس موتيابا، للمشاركة في بطولة دورة الألعاب الأفريقية التي ستقام في شهر مارس المقبل.

وأوضح المصدر، أن البرتغالي جوزيه جوميز، أعلن تمسكه باستمرار اللاعب وعدم انضمامه لمنتخب بلاده في هذه الفترة، من أجل التأقلم سريعا مع فريق الزمالك.

وأكمل المصدر: "جوميز، يعمل على الاستفادة من اللاعب الأوغندي، خلال الفترة المقبلة، بعدما قام بإشراكه مع فريق الشباب مواليد 2005، في مواجهة الأهلي ببطولة الجمهورية كونه يبلغ من العمر 18 عاما".

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك، تعاقد مع الأوغندي ترافيس موتيابا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة 4 سنوات ونصف، وتم قيده تحت السن.

اقرأ أيضا:

"لو راجل طلع الشهادة".. ميدو يفتح النار على رئيس اتحاد الكرة: كذاب

"دعوة فرح ".. شوبير يكشف رسالة كهربا التي تقربه من الاعتذار عن المشاركة مع الأهلي أمام ميدياما

"خبر حلو وخبر وحش".. شوبير يكشف تطورات جديدة داخل فريق الأهلي