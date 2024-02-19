محمد صلاح: زيارات الأهلي والزمالك تأخرت منذ عام 84

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق، أن زيارات مجلس إدارتي الأهلي والزمالك تأخرت كثيرًا منذ عام 1984، وكانت العلاقة طيبة ومجلس إدارتي الناديين يحضران نهائيات بطولات أفريقيا، وقبلها كان محمود الخطيب وحسن شحاتة يدًا بيد، ويتوجهان لجماهير الفريقين.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الكرة والرياضة أخلاق، ونتمنى أن يعود الود والاحترام مجددًا، والعلاقة تكون طيبة ويكون هناك "مشاورات" في صالح الناديين، ونريد وجود تعاون في ملف الصفقات وعدم استنزاف خزائن الناديين في ظل ارتفاع أسعار اللاعبين".

وأضاف: "لابد من وجود تعاون بين الناديين في العديد من الملفات، لا يوجد لدينا كرة قدم فعلى الأقل يكون لدينا اخلاق، ولابد من تقديم يد العون للمنافس، وعلاقات اللاعبين ببعضهم رائعة، وكنا على علاقة بنجوم الأهلي القدامي، لأننا كنا في مدرسة داخلية وكنا نأكل ونشرب سويًا، ولم يكن هناك احتقان ولا أزمات بيننا".

وواصل: "يجب الإشادة بقرار مجلس الإداراة في الناديين بعدما فرضوا عقوبات ضد اللاعبين الناشئين الذين تجاوزا بشكل واضح في المباريات الأخيرة، من أجل فرض الاحترام والانضباط منذ الصغر".

وتطرق صلاح للحديث عن لقاء الزمالك والإسماعيلي، وقال: "سعيد بمشاهدة مباراة جماهيرية كبيرة بين ناديين جماهيريين، والعلاقات جيدة بين الفريقين، وبالنسبة للاعبي الزمالك فأن الكرة بين أقدامهم، خصوصا بعدما تم تدعيم الفريق بصفقات قوية في يناير وتم انهاء أزمة القيد".

وزاد: "بالتأكيد، سوف يشارك صفقتين أو ثلاثة على أقصى تقدير ضمن تشكيلة الزمالك، ويجب الحذر من فريق الإسماعيلي أيضا لان لديهم لاعبين شباب ومعنوياتهم جيدة بعدما فازواعلى سيراميكا كليوباترا، ومدرب جيد مثل ايهاب جلال، والذي استثمر فترة التوقف، وبدأت الضغوط تتراجع".

وأكمل: "يجب ألا يكون هناك تراخي من جانب لاعبي الزمالك أمام الإسماعيلي، وأن يثبت اللاعبين جدارتهم بارتداء القميص الأبيض، وسيظل هناك دعم جماهيري متواصل".

وتابع: "لدي ثقة في بعض اللاعبين الخبرات على رأسهم عبدالله السعيد، وكان يجب ضم ظهير أيسر بعد رحيل عبدالله جمعة وحاتم سكر، خصوصا في ظل الأزمة التي حدثت داخل الزمالك عقب إصابة عبدالشافي وفي غياب فتوح الذي لم يتعافي حتى الآن، واستغربت من قائمة الفريق المعلنة وعدم وجود ظهير أيسر".

واختتم: "نتمنى التوفيق لـ نداي في مركز الظهير الأيسر، وقد يلعب عمر جابر في هذا المركز، واللعب بطريقة 4-2-3-1 فهي الطريقة المعتادة للزمالك، ونتمنى التوفيق للزمالك لكن المباراة صعبة بكل تأكيد".