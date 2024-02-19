ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا قبل انطلاق الجولة الخامسة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم للتوجه إلى غانا مساء بعد غد الاربعاء لملاقاة نظيره ميدياما الغاني لحساب الجولة الخامسة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

كانت بعثه الفريق الاحمر قد عادت إلى القاهرة فجر السبت الماضي بعد اقتناص تعادلا ثميناً سلبيا أمام شباب بلوزداد بالجزائر لحساب الجوله الرابعة.

ويخوض الفريق الأحمر المواجهة المقبله أمام بطل غانا محتلا صدارة ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط يليه فريق شباب بلوزداد وصيفا بخمس نقاط ويانج افريكانز التنزاني ثالثاً بالرصيد ذاته ، فيما ياتي فريق ميدياما الغاني رابعا واخيرا برصيد اربع نقاط.

وقال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،إن مباراة شباب بلوزداد كانت صعبة وشهدت فرصًا من الفريقين، وإن الأهلي تأثر نسبيًّا بفترة التوقف بعكس المنافس الذي خاض عدة مواجهات جعلته في وضعية أفضل، وهذا ما ظهر خلال المباراة.

وأضاف أن الجهاز الفني سيطوي صفحة مباراة بلوزداد اليوم، للتفكير في الإعداد لمباراة ميدياما، خاصة وأن نقاط جميع فرق المجموعة متقاربة، وكل نقطة أصبحت لها حسابات دقيقة.

وأشار إلى أن الأهلي سعى لفرض أسلوبه في مباراة بلوزداد خاصة في الشوط الأول، الذي شهد فرصتين محققتين ولكن لم يتم ترجمتهما إلى أهداف، وأن التعادل في مثل هذه الظروف يعد نتيجة طبيعية، خاصة وأن اللاعبين الدوليين لم يشاركوا إلا في تدريبات قليلة، ولم يخوضوا أي مباراة مع الفريق قبل مواجهة شباب بلوزداد.

وقال إنه خلال الفترة القادمة سيجهز الفريق في أسرع وقت، حتى يتمكن من فرض أسلوبه، وإنه سيسعى للفوز في المباراتين القادمتين وحصد 6 نقاط لضمان التأهل لدور الثمانية.