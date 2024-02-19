"عبد الرحمن مجدي يقود الهجوم".. تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة الزمالك بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، عن تشكيل فريقه الرسمي لملاقاة نظيره الزمالك بالدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الإسماعيلية"، في إطار منافسات الجولة الـ13 بالدوري المصري الممتاز.

ويدخل الإسماعيلى اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: عصام صبحي – محمد دسوقي – محمد نصر - حاتم سكر.

خط الوسط: عمر الساعي - محمد عمار – محمد بيومي – نادر فرج.

خط الهجوم: إيريك تراوري – عبدالرحمن مجدي.

ويدخل الإسماعيلي المباراة وهو يحتل المركز ال14 بجدول ترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الـ13 بجدول الدوري بنفس الرصيد من النقاط، ولكن بفارق أهداف لصالحه.