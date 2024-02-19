الإسماعيلي يشكر أحمد دياب على جهوده لزيادة عدد الجماهير

ياسر رشاد - القاهرة - وجه مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن الشكر إلى النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، على جهوده لزيادة عدد الجماهير، معربا عن سعادته بهذا القرار الهام للغاية.

وشهدت مباراة اليوم بين الإسماعيلي والزمالك حضور جماهيري مميز للغاية، بعد قرار الرابطة بزيادة عدد الجماهير إلى 20 ألف متفرج وفقا لسعة كل استاد.

وأعرب المجلس عن دعمه الكبير لقرار الرابطة والجهات الأمنية بزيادة عدد الجماهير، معتبرا أن مباراة اليوم أمام الزمالك كانت هي البداية الحقيقية لعهد عودة الجماهير لملاعب الكرة المصرية، كما توجه المجلس بخالص الشكر إلى كافة الجهات المعنية على الجهود المبذولة منهم لعودة الجماهير إلى مدرجات مسابقة الدوري، ورابطة الأندية المصرية المحترفة لتطوير الكرة المصرية.