تعليقات غاضبة من جماهير الزمالك بسبب لافتة الفارس الكذاب

سيطرت حالة من الغضب على جماهير الزمالك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد لافتة “الفارس الكذاب”، خلال المباراة التي جمعته بـ الإسماعيلي.

واستضاف الإسماعيلي نظيره الزمالك، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين، في الظهور الأول لـ جوزيه جوميز المدير الفني، وعدد من الصفقات الجديدة.

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وقامت جماهير الإسماعيلي التي تواجدت في مدرجات ملعب مباراة الفريق ضد الزمالك، برفع لافتة ساخرة تحمل شعار “الفارس الكذاب”.

وعلقت جماهير الزمالك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على السخرية التي تعرض لها الفريق في الإسماعيلية ووصفه بأنه فارس كاذب.

وعبرت الجماهير عن غضبها، وطالب البعض بعدم اللعب مع الدراويش في الإسماعيلية مرة أخرى، بسبب ما بدر منهم خلال أحداث اللقاء.

والجدير بالذكر أن الزمالك رفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.