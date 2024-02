"الدوري المصري ودوري الأبطال".. تعرف على موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات المهمة في مختلف المسابقات، ولعل أبرز مباريات اليوم، مباريات دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباريات الدوري المصري.

تلعب اليوم الثلاثاء مباراتان ببطولة دوري أبطال أوروبا، الأولى تجمع بين إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد، والثانية بين فريقي إيندهوفن وبروسيا دورتموند، كما يشهد الدوري المصري إقامة ثلاثة مباريات اليوم.

يلاقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره فريق برينتفورد اليوم، في إطار المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ18 بالدوري الإنجليزي.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة كالتالي:

دوري أبطال أوروبا:

إنتر ميلان ضد أتليتكو مدريد.. 10 مساءً.. bein sports 1.

إيندهوفين ضد بروسيا دورتموند.. 10 مساءً.. bein sports 3.

الدوري الإنجليزي:

مانشستر سيتي ضد برينتفورد.. 9.30 مساءً... bein sports 2.

الدوري المصري:

سيراميكا كليوباترا ضد الجونة.. 4 عصراً.. on time sports.

الداخلية ضد فاركو..7 مساءً.. 2 on time sports .

المصري ضد بلدية المحلة.. 7 مساءً.. on time sports.