"تدريبات بدنية ومحاضرة فيديو".. تفاصيل مران الأهلي استعداداً لمواجهة ميدياما الغاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، في إطار تحضيرات الفريق الفنية لمباراة ميدياما الغاني.

وقاد أندرياس أندويا مخطط أحمال الفريق، فقرة تدريبات بدنية متنوعة، في بداية المران الجماعي.

وقام مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بإجراء تقسيمة قوية في نهاية المران، وشارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين بمران الفريق، لتطبيق بعض الجمل الفنية.

واستمر الثلاثي محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي "كريستو"، في تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بكل لعيب، على هامش مران الفريق، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره ميدياما الغاني، يوم الجمعة المقبل الموافق 23 فبراير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.