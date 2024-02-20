جوندوجان يعلق على ترشيح هانز فليك لخلافة تشافي في برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - علق الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب برشلونة على الأنباء المنتشرة حول قيادة مواطنه هانز فليك للبلوجرانا خلال الموسم المقبل، خلفًا للإسباني تشافي هيرنانديز.

وأكد جوندوجان أنا هناك أسماء كثيرة مرشحة لتدريب برشلونة خلال الموسم المقبل، بعد قرار تشافي بعدم الاستمرار.

وتحدث جوندوجان في تصريحات صحفية، حيث قال: "بالتأكيد، يوجد الكثير من الأسماء التي ارتبطت بتدريب برشلونة، ولكن هذا ليس دوري، ولن أعلق عليه".

وأكمل: "لا أستطيع إلا أن أقول أن هانزي فليك رجل رائع، ومدرب عظيم، لقد فاز مع بايرن ميونخ ببطولة دوري أبطال أوروبا والعديد من الألقاب، وفي المنتخب الألماني كان الأمر معقدًا للغاية، لكنه أظهر نفسه بشكل مميز".

وكان جوندوجان قد لعب تحت قيادة هانزي فليك مع الماكينات الألمانية، حيث جاء ضمن القائمة التي ودعت بطولة كأس العالم 2022 في قطر من دور المجموعات، عندما حل المنتخب الألماني ثالث مجموعته التي ضمت إسبانيا واليابان وكوستاريكا.

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