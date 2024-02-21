نادٍ روسي يقترب من ضم نجم منتخب مصر مقابل 100 ألف دولار

اقترب نادي سوتشي الروسي من التعاقد مع نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

وأفادت تقارير صحفية، أن نادي سوتشي الروسي قدم عرضًا رسميًا لاستعارة محمد حمدي لاعب إنبي ومنتخب مصر حتى نهاية الموسم.

وأشارت التقارير إلى أن النادي الروسي يرغب في التعاقد مع نجم منتخب مصر مقابل 100 ألف يورو،

مع أحقية الشراء مقابل مليون و400 ألف يورو.

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وأوضحت: ” إدارة إنبي عرضت على النادي الروسي إعارة حمدي مجانا بشرط ضمان مشاركة اللاعب في 40% على الأقل من المباريات المتبقية بعدد دقائق 25 للمباراة على الأقل، إضافة إلى الحصول على نسبة 25% من قيمة بيع اللاعب مستقبلا أو إعارته”.

واختتمت: “نادي إنبي ينتظر رد النادي الروسي على شرطه للموافقة على رحيل محمد حمدي، قبل غلق القيد يوم الخميس المقبل.

ويرغب روبيرتو مورينو مدرب إسبانيا السابق والمدير الفني لفريق سوتشي الروسي والذي يريد اللاعب بالاسم في التعاقد مع نجم إنبي ومنتخب مصر.