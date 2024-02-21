5 غيابات في الزمالك قبل مباراة أبو سليم.. حيرة جوميز

وقع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك في حيرة، بسبب الغيابات التي يعاني منها الفريق قبل مواجهة أبو سليم المرتقبة في الكونفدرالية.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره أبو سليم الليبي، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية بهذا الموسم 2023-2024.

ويلتقي الزمالك بقيادة جوميز مع أبو سليم، يوم الأحد الموافق 25 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات الكونفدرالية.

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ويفقد الزمالك 5 لاعبين أمام الفريق الليبي، وهم عبد الله السعيد وناصر ماهر بسبب عدم قيدهما في بطولة إفريقيا لمشاركتهم هذا الموسم مع بيراميدز وفيوتشر.

ويغيب عن هذا اللقاء أيضا، إبراهيما نداي بعد تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الضامة، كما يستمر غياب كل من محمود حمدي الونش ومحمد عبدالشافي بسبب إصابتهم بقطع في الرباط الصليبي.

ومن المقرر، أن تقام هذه المباراة على ملعب (19 ماي 1956) في مدينة عنابة بالجزائر، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.