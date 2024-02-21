خلافات ميدو مع اتحاد الكرة تتجه إلى المحاكم.. ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تجددت حدة الخلافات بين أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر والنادي الزمالك السابق، بعدما شن هجوما على رئيسه جمال علام عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية وتقديم المنتخب لأداء سيئ "بحسب ميدو".

وكانت هناك محطات شهدها الخلاف بين ميدو واتحاد الكرة كانت كالتالي:

- ميدو يهاجم جمال علام

وشن ميدو هجوما على جمال علام رئيس الاتحاد، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "X"، بسبب تعيينه علاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد، حيث كتب: "جمال علام رئيس اتحاد الكرة رجل كاذب، وللأسف هذا لا يجب أن يكون، لأنه رجل كبير جاهل بالقوانين، كيف يؤكد أن علاء نبيل يمتلك الشهادات اللازمة لشغل منصب المدير الفني لاتحاد الكرة؟ أتحدى علام بشأن تصريحاته، وإن كان كلامه صحيحا، يجب أن يعرض هذه الشهادات، لأن الاتحاد الدولي يشترط أن المدير الفني لأي اتحاد، يجب أن يكون سبق له الحصول على شهادة "برو" التدريبية، إذا حصل نبيل عليها سأعتذر له أمام الجميع.. هذا جهل وكذب على الناس".

- جمال علام يقرر مقاضاة ميدو

ومن جانبه كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري اعتزام جمال علام مقاضاة أحمد حسام ميدو قائلا: "لومت ميدو على وصفه لجمال علام بما لا أريد تكراره، وهو اعترف لي بالخطأ والتسرع في ذلك، وشدد لي أن انفعاله من أجل مصلحة كرة القدم المصرية، وجمال علام قرر تحريك دعوى قضائية ضد ميدو بسبب الخطأ في شخصه وفي اتحاد الكرة".

- أزمة الرخصة التدريبية للاتحاد

قال ميدو في برنامج إذاعي: "الرخص التدريبية التي أشرف عليها الاتحاد المصري لكرة القدم الفترة الحالية، لم يتم اعتمادها، من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، بسبب وجود جمال محمد علي لأنه غير حاصل على شهادة برو أو الرخص التدريبية اللازمة لأن يقوم بعمل مادة علمية يتم تدريسها للمدربين".

- اتحاد الكرة يرد على ميدو

ومن جانبه قال جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم ، في لقاء إذاعي: "الرخص التدريبية تم اعتمادها من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، ولا يوجد أى رفض كما قال أحمد حسام ميدو مع كامل الاحترام له، والرخصة التدريبية A تم تسليمها للمدربين من قبل كاف".

كان أحمد حسام ميدو كلف المستشار محمد رشوان المحامي بالنقض، باتخاذ الاجراءات القانوية اللازمة ضد اتحاد كرة القدم، والمتعلقة بعدم اعتراف ميدو اعتماد رخص المدربين الذين خاضوا دورة المسار السريع التي نظمها الاتحاد، بالإضافة إلى مدى قانونية تولي علاء نبيل منصب المدير الفني لاتحاد الكرة، وعدم امتلاكه الرخصة التدريبية pro.

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