الإسماعيلي 2003 يفوز علي بلدية المحلة في دوري الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الإسماعيلي مواليد 2003 على بلدية المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الأربعاء على ملعبه بالإسماعيلية في إطار مواجهات المرحلة الثانية من بطولة دوري الجمهورية.

أحرز أهداف الإسماعيلي عمرو سعيد و محمد الشوايشي و أحمد أيمن من ركلة جزاء

بادر الإسماعيلي بالتسجيل عن طريق عمرو سعيد ثم واصل الإسماعيلي هجومه و سدد محمد إيهاب ركلة حرة مباشرة لكن اصطدمت في القائم و قبل نهاية الشوط نجح بلدية المحلة في إحراز هدف التعادل لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق و في الشوط الثاني ضغط الإسماعيلي و سيطر على مجريات الأمور و أضاع أكثر من فرصة محققة حتى نجح محمد الشوايشي في إحراز الهدف الثاني و في الوقت بدل الضائع ينجح محمد عبد ربه في الحصول على ركلة ليسددها أحمد أيمن لتنتهي المباراة بفوز الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف

بدأ الإسماعيلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبدالله جمال

خط الدفاع: حسن منصور و أحمد أيمن و حمادة صلاح و محمد إيهاب

خط الوسط: أمير الورداني و محمد ربيع و محمد خطاري و عبد الرحمن ميمي و عمرو سعيد

خط الهجوم: محمد الشوايشي

و شارك من البدلاء محمد عبد المنعم و عبد الفتاح أسامة و محمد عبد ربه و عبده طارق بدلا من عبد الرحمن ميمي و محمد خطاري و محمد الشوايشي محمد ربيع

يقود الفريق جهاز مكون من

أحمد الجمل مدير فني و سيد إبراهيم مدرب عام و أحمد عبده مدرب حراس مرمى و حبيب لبيب أخصائي علاج طبيعي و محمد صالح إداري