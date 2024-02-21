أحمد الكأس مديرا فنيا لمنتخب 2008 بقرار من الجبلاية

ياسر رشاد - القاهرة - قرر اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، إسناد المهام الفنية لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008 إلى أحمد الكأس.

وبعد اجتماع الجبلاية مع المدير الفنى للاتحاد المصري، تقرر اعتماد الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين والتى أسفرت عن الاتى..

منتخب مصر للشباب "مواليد 2005"

المدير الفني: وائل رياض

المدرب العام: علاء عبده

مدرب: أحمد عبد الرؤوف

مدرب حراس المرمى: أيمن طاهر

منتخب مصر للناشئين "مواليد 2007"

المدير الفني: أسامة نبيه

المدرب العام: شريف عبد الفضيل

مدرب: محمد عمر النور

مدرب حراس المرمى: إبراهيم عبد الجواد

منتخب مصر للناشئين "مواليد 2008"

المدير الفني: أحمد الكاس

المدرب العام: محمد إبراهيم

مدرب: رامي عادل

مدرب حراس المرمى: أحمد فوزي

منتخب مصر للناشئين "مواليد 2009"

المدير الفني: حسين عبد اللطيف

المدرب العام: عبد الستار صبري

مدرب: كريم أيمن

مدرب حراس المرمى: أمير عبد الحميد