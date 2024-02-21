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طائرة الزمالك تتأهل إلى نصف نهائي الدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - بعد الفوز على الطلائع ذهابا وايابا

الأربعاء 21/فبراير/2024 - 10:08 م 2/21/2024 10:08:13 PM
طائره الزمالك

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3/2 ، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء على صالة اتحاد الشرطة ضمن مباريات الجولة الثانية لدور الثمانية لمسابقة الدوري، ليتأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي للبطولة .

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 
23/25
25/21
26/24
25/27
15/10
ومن المنتظر أن يلتقي الزمالك في الدور نصف النهائي مع الفائز من مواجهة بتروجت وسموحة.


ويضم الجهاز الفني لطائرة الزمالك كل من، أشرف أبو الحسن مديراً فنياً ، ومحمد عبدالمنعم مدرباً عاماً ، ومحمد علي مدرباً ، وأحمد سعودي طبيباً ، وأحمد شعلان مديراً إدارياً ،وحسن عبدالرازق إدارياً.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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