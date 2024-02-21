حسين عبد اللطيف يتولى تدريب منتخب مصر مواليد 2009

ياسر رشاد - القاهرة - قرر اتحاد كرة القدم المصري تعيين حسين عبد اللطيف مديرا فنيا لمنتخب 2009 بعد اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين.

واستقر مجلس الجبلاية على تشكيل منتخبات الناشئين بعد اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة جمال علام، وذلك بعد مناقشة المدير الفني لإتحاد الكرة، وجاء تشكيل الأجهزة الفنية كالتالي:

منتخب مصر للشباب "مواليد 2005"

المدير الفني: وائل رياض

المدرب العام: علاء عبده

مدرب: أحمد عبد الرؤوف

مدرب حراس المرمى: أيمن طاهر

منتخب مصر للناشئين "مواليد 2007"

المدير الفني: أسامة نبيه

المدرب العام: شريف عبد الفضيل

مدرب: محمد عمر النور

مدرب حراس المرمى: إبراهيم عبد الجواد

منتخب مصر للناشئين "مواليد 2008"

المدير الفني: أحمد الكاس

المدرب العام: محمد إبراهيم

مدرب: رامي عادل

مدرب حراس المرمى: أحمد فوزي

منتخب مصر للناشئين "مواليد 2009"

المدير الفني: حسين عبد اللطيف

المدرب العام: عبد الستار صبري

مدرب: كريم أيمن

مدرب حراس المرمى: أمير عبد الحميد