إصابة لاعب منتخب كوت ديفوار بالملاريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، نقل لاعبه الإيفواري كريستيان كوامي إلى المستشفى، بعد إصابته بمرض الملاريا.

وكشف النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: "إنه تم نقل كوامي إلى المستشفى، لتلقي العلاج المناسب لحالته".

وتمكن كوامي من التتويج بلقب بطولة أمم أفريقيا 2023، رفقة منتخب بلاده كوت ديفوار، بعد الفوز على المنتخب النيجيري في المباراة النهائية، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وشارك اللاعب صاحب الـ 26 عاماً، في 22 مباراة رفقة الفريق الإيطالي هذا الموسم، تمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر.