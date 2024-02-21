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إصابة لاعب منتخب كوت ديفوار بالملاريا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، نقل لاعبه الإيفواري كريستيان كوامي إلى المستشفى، بعد إصابته بمرض الملاريا.

وكشف النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: "إنه تم نقل كوامي إلى المستشفى، لتلقي العلاج المناسب لحالته".

وتمكن كوامي من التتويج بلقب بطولة أمم أفريقيا 2023، رفقة منتخب بلاده كوت ديفوار، بعد الفوز على المنتخب النيجيري في المباراة النهائية، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وشارك اللاعب صاحب الـ 26 عاماً، في 22 مباراة رفقة الفريق الإيطالي هذا الموسم، تمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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