الامارات | سحب قرعة الكرة الطائرة في دورة ند الشبا بمشاركة 8 فرق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت اللجنة المنظمة لـ«دورة ند الشبا الرياضية»، قرعة بطولة الكرة الطائرة ضمن منافسات النسخة الـ11 من الدورة التي تقام في شهر رمضان المبارك، وتتضمن تسع ألعاب رياضية هي: الطائرة، البادل تنس، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، شد الحبل، تحدي الموانع.

وأسفرت نتائج قرعة الكرة الطائرة عن تقسيم الفرق الثمانية إلى مجموعتين، تضم المجموعة الأولى: «زعبيل، الإمبراطور، فهود زعبيل، العميد»، فيما تضم المجموعة الثانية: «الجوارح، إسبيدر تيم، بن ثاني، الملك».

وتسمح قوانين بطولة الطائرة بمشاركة عدد مفتوح من اللاعبين من جميع الجنسيات، ما يسهم في استقطاب أقوى اللاعبين والنجوم من مختلف المنتخبات العالمية، ويثري المنافسات بأداء فني عالٍ، كما يمنح لاعبينا الفرصة للاحتكاك والتنافس مع أفضل اللاعبين، واكتساب خبرات تدعم جهودهم في المشاركات المقبلة مع أنديتهم ومنتخباتنا الوطنية.

ويتواصل تسجيل اللاعبين والكادر الفني في الفرق المشاركة في البطولة حتى 21 مارس المقبل، وتقام المباريات بنظام الدوري من دور واحد لتحديد المراكز، ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي، وتقام مباراتا دور الأربعة بنظام خروج المغلوب، على أن يتأهل الفائزان إلى النهائي، لتحديد المركز الأول والثاني، ويلعب الخاسران في نصف النهائي مباراة على المركز الثالث.