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حسام المندوه: لهذا السبب رحل إمام عاشور عن الزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك أن الإدارة السابقة وراء رحيل إمام عاشور لاعب الفريق الأبيض إلى النادي الأهلي بعد التعامل بشكل سيء مع الملف.


وقال حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن سوء إدارة ملف إمام عاشور وراء رحيله عن الزمالك بسبب التعامل السئ مع ملف اللاعب".


وتابع:"ما لا يعلمه البعض أن عقد إمام عاشور كان مستمر مع نادي الزمالك لمدة موسم ونصف آخر وليس بنهاية الموسم الذي رحل فيه عن القلعة البيضاء ".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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