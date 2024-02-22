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تعرف على مواعيد وملاعب الجولة 14 بالدوري الممتاز

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة المسابقات عن تعديلات لمواعيد وملاعب بعض مباريات الجولة الـ 14 من بطولة دوري nile والتي ستنطلق يوم الجمعة الموافق 23 فبراير الجاري.

وجاءت مباريات الجولة الـ 14 التي شهدت تأجيل مواجهة الأهلي ضد بيراميدز كالتالي:

الجمعة 23 فبراير:
بلدية المحلة ضد سيراميكا كليوباترا -  ستاد غزل المحلة – 7 مساءً

الأحد 25 فبراير:
فاركو ضد طلائع الجيش – ستاد حرس الحدود – 4 عصرًا
الاتحاد ضد البنك الأهلي – ستاد الإسكندرية – 7 مساءً

الإثنين 26 فبراير:
الجونة ضد الإسماعيلي – ستاد الجونة – 4 عصرًا
زد إف سي ضد إنبي – ستاد القاهرة – 4 عصرًا

المقاولون العرب ضد المصري - ستاد الجيش ببرج العرب - 7 مساءً

الخميس 29 فبراير:
الزمالك ضد الداخلية – ستاد القاهرة – 7 مساءً
سموحة ضد فيوتشر إف سي – ستاد الإسكندرية – 7 مساءً

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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