ميدياما يصدم الاهلي قبل مواجهة دوري أبطال إفريقيا

وجه نادي ميدياما الغاني صدمة جديدة إلى النادي الاهلي قبل مواجهة الفريقين غدًا ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان النادي الاهلي قد خاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن تأجيل مباراة الفريقين، المقرر لها غدًا الجمعة بعد تعرض طائرة الفريق لعطل فني وتسبب في تأخر وصول بعثة الفريق إلى كوماسي المقرر أن تحتضن مباراة الفريقين غدًا.

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وأعلن نادي ميدياما الغاني عن طرحه تذاكر مباراة الاهلي اليوم الخميس، على أن تقام المباراة مساء غدًا الجمعة في موعدها، ويقطع الطريق بشأن محاولات الاهلي لتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة.

وواجهت بعثة الاهلي أزمة أمس بعد إقلاعها من مطار القاهرة، حيث حدث عطل في طائرة الفريق المتجهة غانا، وبعد وصول بعثة الفريق إلى مطار أكرا حدث عطل أيضًا بعد أن اصطدم جرار في طائرة الفريق، لتلغى الرحلة ويضطر اللاعبون للمبيت في أحد الفنادق القريبة من مطار أكرا، ثم تحركت البعثة صباح اليوم من أكرا إلى كوماسي حيث ستنطلق المباراة غدًا الجمعة.

ويتصدر النادي الاهلي جدول ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، جمعها المارد الأحمر من الفوز في مباراة والتعادل في ثلاث مباريات.

من حانبه أكد أحمد شوبير على خوض مباراة الاهلي وميدياما الغاني في موعدها، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مباراة الاهلي وميدياما الغاني تقام في موعدها غدا الجمعه الساعه السادسه مساءا بتوقيت القاهرة”.