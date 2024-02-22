شبانة: لا توجد مبررات أو أعذار أمام لاعبي الأهلي والفوز على ميدياما يحسم التأهل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه لا توجد أي أزمات أو مبررات للاعبي الأهلي في مواجهة ميدياما الغاني رغم تأخر وصول الفريق إلى كوماسي، مشيرًا إلى أنه الأزمة الخاصة بالطائرة عادية للغاية رغم محاولات تضخيم تلك المشكلة بشكل كبير عبر وسائل الاعلام المختلفة خلال الساعات الماضية.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس على شاشة ETC: "الأهلي جاهز لخوض لقاء ميدياما الغاني، وتشكيل الفريق سيكون أفضل من مواجهة شباب بلوزداد بعد عودة بيرسي تاو ووسام أبوعلي".

وأضاف: "تشكيل الأهلي الأقرب لخوض المباراة مكون من مصطفى شوبير وياسر ابراهيم، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، علي معلول، أكرم توفيق، امام عاشور، عمرو السولية، حسين الشحات، موديست، رضا سليم".

وأكمل: "لا يوجد أي اعذار مطلقا، ولا شكاوى مقبولة من مسألة الاجهاد، خصوصا أن الفريق في الأساس سافر متأخرًا، ونتيجة التعادل مقبولة، والفوز يعني حسم التأهل بنسبة كبيرة للغاية".

وواصل: "الأهلي لو تعادل أمام ميدياما سيؤجل التأهل حتى المباراة الأخيرة أمام يانج أفريكانز، ودائمًا عندما يتأهل الفريق بصعوبة يتوج باللقب، بعكس عندما يتأهل من دور المجموعات بسهولة فأنه قد لا يحقق نتائج جيدة في الادوار القادمة".