بعد رحلة 3 ساعات ونصف.. بعثة الزمالك تصل إلى مدينة عنابة الجزائرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مدينة عنابة الجزائرية، لخوض لقاء أبو سليم الليبي، في الجولة الخامسة من دور مجموعات الكونفدرالية الإفريقية.

وغادرت بعثة الزمالك مطار القاهرة، مساء اليوم الخميس، واستغرقت الرحلة نحو 3 ساعات ونص، على متن طائرة خاصة.

ويترأس بعثة الفريق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الكرة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد حمدي - محمد عاطف - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

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