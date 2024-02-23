عمرو أنور يُعلن قأئمة طنطا لمواجهة بتروجيت

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن عمرو أنور المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن قائمة فريقة لمواجهة بتروجيت ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية في دوري المحترفين لكرة القدم .

وشهدت القائمة ضم 22 لاعًبا حيث جاءت علي النحو التالي :

مصطفي الكومي، بيدو نصر "حراس مرمي"، الحسيني سمير، أحمد علي ، محمد حموشة، محمد حسام الشرخة، احمد السيد، فارس طارق، شهاب فتحي، حسون محمد، ابراهيم جمال، محمد السيد، نصر عبدالرازق، اقطاي عبدالله، ممادو رشيد ، طاهر رمضان ، احمد أباظة ، عوض التهامي ، شريف الفقي ، ابراهيم حميدو ، اسلام واصل ، محمد محسن شيكا .

يُذكر أن طنطا سيواجه بتروجيت ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية في دوري المحترفين، وستقام المباراة بينهما على ملعب بتروسبورت غدًا السبت في تمام الثالثة عصرًا.