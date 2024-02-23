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عمرو أنور يُعلن قأئمة طنطا لمواجهة بتروجيت

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن عمرو أنور المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن قائمة فريقة لمواجهة بتروجيت  ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية في دوري المحترفين لكرة القدم .

وشهدت القائمة ضم 22 لاعًبا حيث جاءت علي النحو التالي :

مصطفي الكومي، بيدو نصر  "حراس مرمي"، الحسيني سمير، أحمد علي ، محمد حموشة، محمد حسام الشرخة، احمد السيد، فارس طارق، شهاب فتحي، حسون محمد، ابراهيم جمال، محمد السيد، نصر عبدالرازق، اقطاي عبدالله، ممادو رشيد ،  طاهر رمضان ، احمد أباظة ، عوض التهامي ، شريف الفقي ، ابراهيم حميدو ، اسلام واصل  ، محمد محسن شيكا . 

يُذكر أن طنطا سيواجه بتروجيت ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية  في دوري المحترفين، وستقام المباراة بينهما على ملعب بتروسبورت غدًا السبت في تمام الثالثة عصرًا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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