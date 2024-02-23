خالد بيبو: شخصية الأهلي ساهمت في تحقيق الفوز.. وأقدم التهنئة إلى اللاعبين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

حرص خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، على تقديم التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد الفوز على ميدياما الغاني بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال بيبو في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: " الأهلي استحق الفوز والخروج بنقاط المباراة الثلاث، وكل لاعبي الفريق كانوا على قدر المسؤولية، وخبرات اللاعبين وشخصية الأهلي ساهموا بشكل كبير في تخطي كل العقبات التي واجهت الفريق، خلال الأيام الماضية".

وأضاف: "تم تجهيز الاعبين فنيًّا وبدنيًّا خلال الفترة الماضية بشكل جيد، ولكن شخصيتهم وخبراتهم الكبيرة كان لها دور في تخطي الظروف الصعبة، التي مروا بها خلال الأيام الماضية".

وواصل تصريحاته: " أوجه التحية والتهنئة إلى اللاعبين، بسبب القتالية والروح العالية طوال المباراة".

واختتم: "سعيد بعودة كريم نيدفيد للمشاركة في المباريات، وأيضاً الظهور الأول لوسام أبو علي، ولاعبي الأهلي لديهم القدرة على الدخول في أجواء المباريات بشكل سريع، بفضل الروح والنظام في الفريق".

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على حساب فريق ميدياما الغاني بهدف دون مقابل، أحرزه حسين الشحات، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.