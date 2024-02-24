"سلسلة اللا هزيمة والفوز الأول في غانا".. أرقام من فوز الأهلي على حساب ميدياما الغاني



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب فريق ميدياما الغاني بهدف دون مقابل، أحرزه حسين الشحات، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبهذا الفوز رفع النادي الأهلي رصيده في المجموعة إلى 9 نقاط، في صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة.

ويستعرض موقع الخليج 365 في السطور التالية، أبرز أرقام الأهلي بعد الفوز على ميدياما.

ويعد هذا هو الفوز الأول للمارد الأحمر، في مباراة يخوضها داخل الملاعب الغانية، حيث سبق وخاض 8 مباريات من قبل في غانا، تعادل في 3 مباريات، وتعرض للهزيمة في 5 لقاءات، ولم يتذوق طعم الانتصار في الملاعب الغانية من قبل.

هذا هو الفوز الأول لأهلي خارج ملعبه، منذ الانتصار على حساب فريق الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في مايو 2023.

حال تمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز في لقاء الجولة السادسة والأخيرة، على حساب يانج أفريكانز التنزاني، ستصبح المرة الأولى التي ينجح فيها الفريق من الصعود، إلى دور الـ16 من البطولة كمتصدر لمجموعته، منذ عام 2019.

في حال نجح الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة يانج أفريكانز المقبلة، ستصبح المرة الأولى منذ عام 2008، الذي يتمكن فيها الأهلي من الحفاظ على سجله خال من الهزائم خلال دور المجموعات.

وصل الأهلي بهذا الفوز إلى 15 مباراة متتالية بدوري أبطال أفريقيا، دون تلقي أي هزيمة في البطولة.