جمال علام يكشف قيمة راتب فيتوريا ومساعديه

ياسر رشاد - القاهرة - أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، أنه سمع أكثر من رقم غير صحيح بخصوص عقد البرتغالى روى فيتوريا، واتحاد الكرة لم يتأخر فى أى طلب للمنتخب الوطنى.

وقال جمال علام، خلال مداخلة تليفزيونية ببرنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الأدب ليس عيبا والطيبة ليست ضعفا، وتعودنا فى الصعيد إننا نحترم كل الناس ولكن نأخذ حقنا فى النهاية بكل أدب".

وأضاف رئيس الاتحاد: "لم نتأخر عن منتخب مصر وطلباته وإعداده وتوفير كل الإمكانيات له، وجميع الفرق المرشحة للفوز ببطولة الأمم الأفريقية خرجت من دور الـ16".

وتابع علام: "140 ألف دولار قيمة راتب البرتغالى روى فيتوريا ومساعديه بـ43 ألف دولار، فإجمالى عقد فيتوريا وجهازه 183 ألف دولار".

واستطرد: "تعاقدنا مع فيتوريا مسئولية اتحاد الكرة بالكامل رغم اختلاف الآراء عليه، الشرط الجزائى لفيتوريا المرجعية فيه للشئون القانونية بالجبلاية".

واختتم علام تصريحاته قائلا: "إن التعاقد مع كارلوس كيروش مع اتحاد الكرة السابق ينص على تقاضيه العقد كاملا سواء هو فسخ العقد أو الاتحاد".