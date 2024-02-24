مفاجأة صادمة بشأن مستقبل أكرم توفيق مع الأهلي

فجر الإعلامي سيف زاهر مفاجأة صادمة بشأن مستقبل أكرم توفيق مع النادي الاهلي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد استبعاده من التشكيل الأساسي من الفريق وعدم اعتماد كولر عليه.

وقال زاهر في تصريحات تليفزيونية: “العلاقة متوترة حاليًا بين أكرم توفيق ومارسيل كولر المدير الفني للاهلي، فاللاعب خارج حسابات مارسيل كولر خلال الفترة المقبلة بنسبة 100%؛ وذلك نظرًا لاعتماد المدرب السويسري على محمد هاني في مركز المدافع الأيمن”.

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وأضاف: “كولر منح أكرم توفيف فرصة أخيرة في مباراة ميدياما التي لعبت أمس، وكان على اللاعب أن يثبت نفسه لأن كولر غير مقتنع به، وكان مرحبًا لخروجه للإعارة في فترة الميركاتو الشتوي الأخير، ولكن إدارة النادي الاهلي رفضت رحيله”.

واختتم: “طريقة لعب كولر مع النادي الاهلي عاوزه سيستم معين، وأكرم توفيق خارج حسابات المدرب السويسري خلال الفترة المقبلة”.

وكان النادي الاهلي قد حقق الفوز أمس على فريق ميدياما الغاني بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث اقترب الفريق من حسم تأهله لدور الـ16 من البطولة.