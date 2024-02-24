الإسماعيلي يواصل تدريباته استعداد لمباراة الجونة

ياسر رشاد - القاهرة - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته عصر اليوم على الملعب الفرعي باستاد الإسماعيلية وذلك ضمن برنامج الاستعداد للقاء الجونة الأثنين المقبل على ملعب الأخير لحساب منافسات مسابقة الدوري المحلي.

المران اشتمل على مجموعة من الخطط الفنية المقرر الالتزام بها خلال مواجهة الاثنين قبل أن يشتمل على تدريبات البدنية بهدف الإرتقاء بالمعدلات البدنية لدى اللاعبين وذلك تحت إشراف أحمد سامح مخطط الأحمال.

المران شهد حضور الأستاذ مصطفى شلة أمين الصندوق فضلا عن كابتن على ابو جريشة رئيس قطاع الكرة بالنادي والكابتن عماد سليمان المشرف على الفريق الأول.