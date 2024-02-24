شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يطلب تقريرا طبيا عن محمد صلاح قبل إعلان قائمة المنتخب لمعسكر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب العميد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، من جهازه الطبي بقيادة محمد أبو العلا، التواصل مع نظرائه في ليفربول للحصول على تقرير طبي كامل عن إصابة محمد صلاح والبرنامج التأهيلي الذى خاضه منذ إصابته في بطولة كأس الأمم.

ويسعى حسام حسن لحسم مصير محمد صلاح من قائمة اللاعبين المحترفين المستدعاة لمعسكر مارس المقبل، لخوض دورة ودية دولية في الإمارات بمشاركة منتخبات نيوزلندا وتونس وكرواتيا.

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول، أن المنتخب سيخوض أولى ودياته يوم 22 مارس أمام نيوزيلندا فى الدورة الودية التي تستضيفها دولة الإمارات بمشاركة منتخبي كرواتيا وتونس.

وأضاف إبراهيم حسن، أنه جار التنسيق لمعسكر المنتخب المقبل فى مارس ومواعيد السفر إلى الإمارات، مؤكدا أن لوائح البطولة تنص على مواجهة الفائز من كل مباراة واللعب على تحديد المركزين الأول والثاني يوم 26، بينما يلعب الخاسران يوم 25 في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

واستقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على إعلان قائمة اللاعبين المحترفين لمعسكر الفراعنة المقبل يوم 3 مارس استعدادا للمشاركة في دورة الإمارات الودية.