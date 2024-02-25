موعد مباراة الزمالك وأبو سليم في الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق الزمالك ضيفًا ثقيلًا على أبو سليم الليبي في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب ابو سليم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

يدخل فريق الزمالك المباراة بقيادة المدير الفني جوميز وعينه على النقاط الثلاثة لتأكيد أفضليته، حيث يتربع الفارس الأبيض على صدارة مجموعته بـ10 نقاط حصدها من 3 انتصارات وتعادل متفوقًا على أندية أبو سليم وساجرادا وسوار كويا.

على الجانب الأخر يتسلح فريق أبوسلم بعاملي الأرض الجمهور من أجل اقتناص النقاط الثلاثة وخطف صدارة المجموعة من الزمالك، حيث يتواجد في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن الزمالك المتصدر.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم والقناة الناقلة :

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ابو سليم، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وستقام المباراة غدًا الأحد في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة بي إن سبورت الرياضية.