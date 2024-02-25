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الفارس مودا زيادة يُنهي بطولة الجائزة الكبرى في المركز العاشر

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ياسر رشاد - القاهرة - تمكن  الفارس الأوليمبي مودا زيادة من الفوز بالمركز العاشر في بطولة الجائزة الكبري بالدوحة - قطر ، خلال  المنافسات التي تقام لفئة الخمس نجوم ويتنافس فيها أفضل فرسان وخيول على مستوي العالم.

على صعيد متصل ، تقدم الاتحاد المصري للفروسية بالتهنئة للمدربين الذين اجتازوا دورة الإتحاد الدولي  "مقدمه التدريب" ، والتي أقيمت بنادي القوات المسلحة يومي ٢٠ و ٢١ فبراير ٢٠٢٤

وأبدى الإتحاد المصري للفروسية تقديره لخبير الفروسية بالاتحاد الدولي محمد شاهر خليفه ، علي قيامه بتنسيق الدورة مع الاتحاد الدولي و ترتيب و تدريس الدورة للمدربين تطوعًا بدون أي مقابل .

كما تقدم الاتحاد بجزيل الشكر لنادي فروسيه القوات المسلحة لاستضافته الدورة و تسهيل كافة الإمكانيات و الإجراءات مجاناً .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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