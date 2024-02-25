فان ايتفليت يحرز لقب طواف الامارات

الرياص - اسماء السيد - ابوظبي: أحرز البلجيكي لينيرت فان ايتفليت الاحد لقب طواف الامارات للدراجات الهوائية لأول مرة في تاريخه بعد فوزه بالمرحلة السابعة الاخيرة والتي تخللها الصعود الى قمة جبل حفيت في العين.

واصبح دراج فريق لوتو دستني خامس بطل للسباق الاماراتي الذي انطلق بمسماه الحالي في 2019 بعد دمج طوافي ابوظبي ودبي،واحرز السلوفيني بريموز روغليتش لقب النسخة الاولى، ويايتس الثانية في 2020، والسلوفيني الآخر تادي بوغاتشار الثالثة والرابعة، والبلجيكي ريمكو ايفينبول نسخة العام الماضي.

وقطع فان ايتفليت (22 عاما) مسافة المرحلة الجبلية البالغة 161 كلم بزمن 3 ساعات و38 دقيقة و28 ثانية، وبفارق 22 ثانية عن الاسباني بيو بيلباو والاسترالي بن اوكونور.

وسمح هذا الفارق الكبير في اهداء البلجيكي الشاب اللقب الأول في مشواره الاحترافي بعدما تصدر الترتيب العام بزمن 22 ساعة و31 دقيقة و18 ثانية، وبفارق ثانيتين عن بن اوكونور و11 ثانية عن بيلباو.

وشكل صعود فان ايتفليت الى منصة التتويج مفاجأة بعدما ذهبت الترشيحات قبل انطلاق مرحلة العين لدراج فريق الامارات الاسترالي جاي فاين الذي تصدر الترتيب العام في المراحل الأربع الماضية.

وقال فان ايتفيلت "ما حصل معي أمر لا يصدق، في الصباح كان الجميع يحفزوني للفوز بأول لقب "جي سي"، وكنت اخبرهم بأنه علينا ان نكون واقعيين، فأنا متأخر كثيرا، ولا يزال في المنافسة الكثير من افضل الدراجين في العالم".

وتابع بعد فوزه المفاجئ "هذا ما كان يدور في ذهني، ولا أصدق انني نجحت في تحقيق الفوز".

ترتيب الخمسة الاوائل في المرحلة السابعة:

1 البلجيكي لينيرت فان ايتفيلت (لوتو دستني) 3:38:28 ساعات

2 الاسباني بيو بيلباو (البحرين فيكتوريوس) بفارق 22 ثانية

3 الاسترالي بن اوكونور (ديكاتلون ايه جي 2 آر لامونديال) بفارق 22 ثانية

4 الاسترالي مايكل ستورر (تودور برو) بفارق 22 ثانية

5 المجري اتيلا فالتر (فريق فيسما) بفارق 22 ثانية

الترتيب العام بعد المرحلة السابعة:

1 البلجيكي لينيرت فان ايتفيلت (لوتو دستني) 22:31:18 ساعة

2 الاسترالي بن اوكونور (ديكاتلون ايه جي 2 آر لامونديال) بفارق ثانيتين

3 الاسباني بيو بيلباو (البحرين فيكتوريوس) بفارق 11 ثانية

4 البلجيكي فان وايلدر (سودال كويك – ستيب) بفارق 21 ثانية