طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف طبيب الزمالك، محمد أسامة، تفاصيل إصابة أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق في مباراة أبو سليم بالكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح الطبيب أن زيزو تعرض للإصابة بالتواء في الكاحل خلال المواجهة التي أقيمت اليوم الأحد.

وقرر الجهاز الطبي والفني للفريق الأبيض منح اللاعب الدولي راحة عقب تعرضه للإصابة.

وفاز الزمالك على نظيره أبو سليم بنتيجة 2-1، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

وضمن الأبيض التأهل إلى دور الثمانية، حيث رفع رصيده إلى 13 نقطة متصدرا للمجموعة الأولى.

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