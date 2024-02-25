ولي العهد يتوج الجواد بوسكادور بكأس السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلطت دائرة سباقات كأس السعودية للفروسية التي توج فيها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الجواد «سنيور بوسكادور» بـ «كأس السعودية» لمالكه شرف الحريري بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض، الضوء بشكل أوسع على الاحتفالات بذكرى يوم التأسيس الذي يتوافق مع 22 فبراير من كل عام، وصاحب ختام السباق أجواء كرنفالية كبيرة كانت حديث العالم من خلال إبراز الجماهير السعودية الحاضرة الهوية والمورث الشعبي للأجداد والآباء من خلال التوشح بالأزياء التقليدية والتزين بالإكسسوارات والمقتنيات التراثية، حيث ظهر الرجال وهم يرتدون (الثوب والغترة والعقال المقصب والبشت والجنبية)، بينما النساء ارتدين (الشيلة والنشل) بتصاميمها المبهجة وزخرفتها الزاهية.

السباق الأغلى

وشهد السباق الأغلى على مستوى العالم محافظة السعوديين للمرة الثالثة على اللقب الأغلى بعد فوز الجواد «مشرف» لمالكه الأمير عبدالرحمن الفيصل في النسخة الثانية وفوز «إيمبليم رود» لمالكه الأمير سعود بن سلمان في النسخة الثالثة، وأخيرا فوز الجواد «سنيور بوسكادور» لمالكة شرف الحريري بالنسخة الخامسة.

والشيء المذهل هو أن الجواد «سنيور بوسكادور» تم شراؤه قبل المشاركة في كأس البطولة الأغلى بعدة أيام بمشورة من المدرب حمد آل رشيد قبل انطلاق بطولة كأس السعودية 2024، والذي كان عند الحدث وعلى مستوى الرهان.

ولاشك أن الجواد «سنيور بوسكادور» سيكون الأغلى لدى شرف الحريري بين الجياد «عنان العز ويا شوق والأمريكي(بيلي باتس).

الميدان السعودي

ورجل الأعمال الفائز بجائزة كأس سباق السعودية واحد من أبرز داعمي الرياضة، وعلى وجه التحديد نادي النصر الذي تخطت تبرعاته له حاجز الـ 20 مليون ريال.

كما أسند إليه إدارة ملف الاستثمار في النادي منذ تأسيس إدارة الاستثمار في أبريل 2014.

وبما أن رياضة كرة القدم لم تكن بمنأى عن رياضة الفروسية، نجح الجواد «سبيرت دانسر» ابن الفحل السعودي الشهير «فرانكل»، لمالكة مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق السير أليكس فيرغسون الفوز لأول مرة على الميدان السعودي في الشوط السابع من الحفل على كأس نيوم برعاية هاودن (فئة 2)، بعدما قطع مسافة 2100م في زمن قدره 2:07.10 دقيقة، بقيادة الخيال أوسين أور، وتحت إشراف المدرب ريتشارد فاهي.

كأس السعودية: