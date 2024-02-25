شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد يتوج الجواد بوسكادور بكأس السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السباق الأغلى
وشهد السباق الأغلى على مستوى العالم محافظة السعوديين للمرة الثالثة على اللقب الأغلى بعد فوز الجواد «مشرف» لمالكه الأمير عبدالرحمن الفيصل في النسخة الثانية وفوز «إيمبليم رود» لمالكه الأمير سعود بن سلمان في النسخة الثالثة، وأخيرا فوز الجواد «سنيور بوسكادور» لمالكة شرف الحريري بالنسخة الخامسة.
والشيء المذهل هو أن الجواد «سنيور بوسكادور» تم شراؤه قبل المشاركة في كأس البطولة الأغلى بعدة أيام بمشورة من المدرب حمد آل رشيد قبل انطلاق بطولة كأس السعودية 2024، والذي كان عند الحدث وعلى مستوى الرهان.
ولاشك أن الجواد «سنيور بوسكادور» سيكون الأغلى لدى شرف الحريري بين الجياد «عنان العز ويا شوق والأمريكي(بيلي باتس).
الميدان السعودي
ورجل الأعمال الفائز بجائزة كأس سباق السعودية واحد من أبرز داعمي الرياضة، وعلى وجه التحديد نادي النصر الذي تخطت تبرعاته له حاجز الـ 20 مليون ريال.
كما أسند إليه إدارة ملف الاستثمار في النادي منذ تأسيس إدارة الاستثمار في أبريل 2014.
وبما أن رياضة كرة القدم لم تكن بمنأى عن رياضة الفروسية، نجح الجواد «سبيرت دانسر» ابن الفحل السعودي الشهير «فرانكل»، لمالكة مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق السير أليكس فيرغسون الفوز لأول مرة على الميدان السعودي في الشوط السابع من الحفل على كأس نيوم برعاية هاودن (فئة 2)، بعدما قطع مسافة 2100م في زمن قدره 2:07.10 دقيقة، بقيادة الخيال أوسين أور، وتحت إشراف المدرب ريتشارد فاهي.
كأس السعودية:
- تعد «كأس السعودية» الحدث الأكبر من نوعه في هذه الرياضة على مستوى العالم.
- إجمالي الجوائز المالية للسباقات يصل إلى 37.5 مليون دولار، منها 20 مليون دولار للسباق الرئيسي »كأس السعودية«.
- اشتمل سباق كأس السعودية على مدار يومي السبت والأحد على 17 شوطا تقام على مدار الأمسيتين.
- بلغ عدد الخيل المسجلة في السباقات، 244 جوادا، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يتوج الجواد بوسكادور بكأس السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.