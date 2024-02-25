رئيس الاتحاد السكندرى : كنا أقرب للفوز وغياب "مابولولو" وزملائه أثر على مواجهة البنك

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى للوفد " فريق الاتحاد اليوم أمام البنك الاهلى كان أقرب للفوز " فضلا عن وجود ضربة جزاء واضحة

وأرجع إنتهاء لقاء الفريق الاخضر بالتعادل السلبى أمام فريق البنك الاهلى الى كثرة الغيابات التى ضربت الفريق وكان فى مقدمتها غياب الاسد الانجولي مابولولو مقابل حضور فريق البنك بفريقه الذى كان كامل العدد

وأختتم مصيلحى تصريحاته مطالبا الكابتن طارق العشرى المدير الفنى وجهازه الفنى واللاعبين بالتركيز فى المبارايات القادمة إستكمال مسيرة الدورى بالشكل الذى يسعد جماهير زعيم الثغر