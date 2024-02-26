شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد موعد مغادرة الجزائر بعد الفوز على أبو سليم الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز موعد مغادرة البعثة مدينة عنابة الجزائرية، عقب مواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وقرر الجهاز الفني مغادرة الجزائر في الواحدة صباح غد الإثنين بتوقيت مصر، على متن طائرة خاصة في طريقها إلى القاهرة.

وكان فريق الزمالك قد حقق فوزاً غاليا على نظيره أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يتصدر بهم المجموعة ويتأهل لدور الثمانية.