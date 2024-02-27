علاء نبيل يتحدث عن هجوم ميدو.. ودور محمد يوسف في اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كنب - يوسف محمد

تحدث علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة المصري، على الهجوم القوي الذي تعرض له من قبل أحمد حسام "ميدو" نجم منتخب مصر السابق، بشأن عدم أحقيته في تولي هذا المنصب داخل اتحاد الكرة.

وقال نبيل في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "لم أعلق على تصريحات ميدو منذ أن بدأ في إطلاقها ضدي، وأنا حاصل على أعلى رخصة تدريبية في مصر وهي الرخصة (A)، بالإضافة إلى حصولي على دبلومة في التدريب في لايبزج بألمانيا لمدة ستة أشهر".

وأضاف: "قمت بتدريب ميدو قبل ذلك، والأمر انتهى بالنسبة لي ولم أزعل من أحد من قبل".

وتابع: "لا أعلم ما سيقوم به رئيس اتحاد الكرة جمال علام بشأن ما صدر من ميدو تجاهه، والتصريحات ضده لم تكن مناسبة".

وواصل: "كان هناك معسكر لمنتخبي مواليد 2005، 2008، ومحمد يوسف كان متواجداً هناك، ويتابع التدريبات ويطمئن على كل شيء في المعسكر".

واختتم: "محمد يوسف سيكون له دور كبير معنا، لابد أن نكون وسط جميع المنتخبات دائماً، لمعرفة ما يجب أن نسير عليه خلال الفترة المقبلة".

ويذكر أن ميدو شن هجوم قوي ضد علاء نبيل، عقب تعيينه مديراً فنياً للاتحاد، مشيراً إلى إنه غير مؤهل لهذا المنصب.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن في وقت سابق تعيين علاء نبيل، مديراً فنياً للاتحاد المصري لكرة القدم.