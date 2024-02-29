أشرف خضر يجتمع باللاعب حسن صابر في مران الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - حرص أشرف خضر المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي على عقد جلسة مطولة مع حسن صابر مهاجم فريق الإسماعيلي مواليد 2005 و ذلك على هامش مران فريقه الذي أقيم عصر اليوم على ملعب الهدافين بالنادي الإسماعيلي .

و أكد أشرف خضر لحسن صابر أنه لاعب مميز و عنصر أساسي في فريقه خلال المواسم الماضية و أنه هداف الفريق و استطاع بأدائه و قدراته الفنية المشاركة في تدريبات الفريق الأول لفترات طويلة و مشاركته في أكثر من مباراة ودية

و طالبه ببذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة و التركيز مع فريقه ليظهر بأفضل صورة ممكنة حتى يتم تصعيده مرة أخرى مع الفريق الأول و مشاركته في المباريات

و أضاف خضر لصابر بأنه يتنبأ له بمستقبل كبير مع الفريق الأول و المنتخب الوطني و أنه يملك قدرات فنية و بدنية رائعة لكنه لابد أن يتحلى بالهدوء و ضبط النفس و عدم العصبية الزائدة خلال المباريات