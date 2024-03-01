لحسم الصدارة.. موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وحسم الفريقان تأهلهما إلى الدور المقبل، لكن يحسم اللقاء الفريق المتصدر.

وتقام مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، في السادسة مساء غدا الجمعة، في إطار منافسات الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وتنقل المباراة على قناتي بي إن سبورتس 6 وأون تايم سبورتس الأرضية.

وتضم قائمة الأهلي لمباراة يانج أفريكانز، الآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول، كريم الدبيس، محمد هاني، أكرم توفيق

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، بيرسي تاو، كريم فؤاد، وسام أبو علي، أنتوني موديست

اقرأ أيضًا:

بالفوائد.. الزمالك يعلن تفاصيل تنفيذ حكم كهربا

الأهلي يستقبل رئيس نادي يانج أفريكانز بمقر النادي بالجزيرة