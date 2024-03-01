"البدري وخماسية صن داونز".. ماذا يفعل الأهلي عندما يتأهل أول مجموعته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يخوض النادي الأهلي مباراة ضد يانج أفريكانز التنزاني، مساء اليوم الجمعة، لحسم صدارة المجموعة الرابعة التي يتصدرها الآن، بـ9 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن منافسه اليوم، ومنذ تأسيس نظام دور المجموعات، صعد الأهلي إلى دور الـ16 كأول المجموعة مرتين فقط، نسختي 2018 و 2019.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تطبيق نظام دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، بداية من نسخة 2017، التي فاز بها الوداد المغربي.

وتصدر الأهلي مجموعته في دوري أبطال أفريقيا نسختي 2018 2019، في النسخة الأولى 2018، احتل الأهلي المركز الأول في المجموعة التي تضم، الأهلي والترجي وكمبالا سيتي وتاو تشيب رولرز، وفاز على حوريا الغيني في ربع النهائي ووفاق سطيف في نصف النهائي، وفي النهائي فاز الأهلي على الترجي في الذهاب بنتيجة 3-1، فيما خسر مباراة العودة بثلاثية نظيفة، ليخسر الأهلي اللقب، بعد الهدف الحاسم الذي سجله البدري لاعب الترجي.

وفي النسخة الثانية 2019، تصدر الأهلي المجموعة الرابعة التي تضم، سيمبا وشبيبة الساورة وفيتا كلوب، لكنه ودع البطولة من ربع النهائي بعد الهزيمة من صن داونز في الذهاب بخماسية نظيفة والفوز في العودة 1-0، وتوج الترجي التونسي بطلا لهذه النسخة.

مشوار الأهلي في دور المجموعات

نسخة 2017:

احتل الأهلي المركز الثاني في نسخة 2017، ضمن المجموعة الأولى التي تضم، الوداد والأهلي وزاناكو وكوتون سبورت، ثم فاز على الترجي في ربع النهائي والنجم الساحلي في نصف النهائي، وفي النهائي تعادل مع الوداد المغربي في الذهاب 1-1 وخسر لقاء العودة 1-0، وتوج الوداد بطلا لهذه النسخة.

نسخة 2020:

تأهل الأهلي إلى دور الـ16 في دوري أبطال أفريقيا 2020، كثاني المجموعة الثانية التي تضم، النجم الساحلي والهلال وبلاتينيوم، وفاز الأهلي على صن داونز في ذهاب ربع النهائي بنتيجة 2-0، وتعادل في العودة 1-1، وفي ذهاب نصف النهائي فاز الأهلي على الوداد بنتيجة 2-0 وفي العودة 3-1، وفي النهائي فاز على الزمالك بنتيجة 2-1.

نسخة 2021:

احتل الأهلي المركز الثاني في دور مجموعات نسخة 2021، وكانت تضم مجموعته كلا من، فيتا كلوب وسيمبا والمريخ، وفي ربع النهائي فاز الأهلي على صن داونز بنتيجة 2-0، وتعادل في إياب الدور 1-1، وفي نصف النهائي، فاز الأهلي على الترجي في الذهاب بنتيجة 1-0 وفي العودة 3-0، وحقق الأهلي اللقب بعد الفوز على كايزرشيفس، بنتيجة 3-0.

نسخة 2022:

تأهل الأهلي إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022، كثاني المجموعة الأولى التي تضم، صن داونز والهلال والمريخ، وفي ربع النهائي فاز الأهلي في الذهاب على الرجاء بنتيجة 2-1، وتعادل معه في الإياب 1-1، وفي نصف النهائي فاز الأهلي على وفاق سطيف بنتيجة 4-0، ثم تعادل معه في الإياب 2-2، وخسر الأهلي النهائي بالهزيمة من الوداد المغربي.

نسخة 2023:

احتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية التي تضم، صن داونز والهلال وكوتون سبورت، وفاز في ذهاب ربع النهائي على الرجاء بنتيجة 2-0، وتعادل معه في الإياب 0-0، وفي نصف النهائي فاز الأهلي على الترجي بنتيجة 3-0، ثم فاز في الإياب 1-0، وحقق الأهلي اللقب، بعد الفوز في الذهاب على الوداد بنتيجة 2-1، ثم تعادل معه 1-1.

اقرأ أيضًا:

"التوفيق لم يحالفنا".. حارس الداخلية يعلق على هزيمة فريقه أمام الزمالك

"الفوز الأول لجوميز ونجل شيكا".. لقطات من فوز الزمالك على الداخلية

جوزيه جوميز: المباراة لم تكن سهلة