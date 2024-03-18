"حسبي الله".. ما سبب تصريحات كهربا القوية ضد مجدي عبد الغني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

لا يعلم الكثير أن هناك أزمة بين محمود كهربا لاعب الأهلي ومجدي عبد الغني مسئول شئون اللاعبين باتحاد الكرة الأسبق.

وظهر كهربا في الحلقة الثامنة من برنامج "رامز جاب من الآخر" وعندما تم عرض صورة مجدي عبد الغني، قال لاعب الأهلي: "حسبي الله ونعم الوكيل فيك وربنا يجيب لي حقي منك في الدنيا".

وتساءل الكثير من جمهور الكرة المصرية عن سبب تصريحات كهربا القوية ضد مجدي عبد الغني.

ما سبب تصريحات كهربا القوية ضد مجدي عبد الغني؟

رحل كهربا عن نادي الزمالك في شهر يوليو 2019 للاحتراف في نادي ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، وفسخ عقده من طرف واحد بحجة أن عقده غير موثق في اتحاد الكرة، والعقد الموجود "مزور".

وتقدم نادي الزمالك بدعوى للفيفا من أجل معاقبة اللاعب بسبب "الهروب" من الفريق.

وأكد مسئول شئون اللاعبين باتحاد الكرة، مجدي عبد الغني حينها، أن عقد كهربا بالفعل قد وثق قبل الموعد النهائي للقيد.

وقال عبد الغني عبر قناة "mbc مصر": "جاء من الزمالك عقد تجديد كهربا موقعا منه ضمن مجموعة عقود للاعبي نادي الزمالك، مع دفع مقابل القيد في البنك لحساب اتحاد الكرة".

وأضاف: "وتاريخ إيصال السداد كان قبل موعد إغلاق القيد، وبناء عليه تم توثيق عقده".

وعن تزوير عقد كهربا، أضاف: "أنا كنت بشتغل مع ناس مش بتحبني في اتحاد الكرة، لو كنت عملت كده كانوا فضحوني في مصر كلها".

وحكم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالح الفارس الأبيض بغرامة قدرها 2 مليون دولار بالإضافة لـ 5٪ فوائد.

وبالفعل دفع محمود كهربا مبلغ قدره 2 مليون و400 ألف دولار بسبب فسخ العقد من جانب واحد.

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